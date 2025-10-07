WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. Oktober 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag

USA: Honeywell, Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16.30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25

Wer­bung Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte , Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

12:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin

13:30 DEU: Wirtschaftskonferenz 2025 des Wirtschaftsforums der SPD zu «Next Made in Germany: Den Wirtschaftsstandort von morgen gestalten»

Wer­bung Wer­bung

+ 16.15 Paneldiskussion mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 17.00 Rede Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

+ 15.15 Aktuelle Stunde zur Lage im Nahen Osten

+ 16.30 Debatte und Abstimmung über die Abschaffung der sogenannten Turbo-Einbürgerung

+ 17.40 Erste Beratung Steueränderungsgesetz 2025 mit Überweisung an die Ausschüsse

DEU: Eröffnung Internationale Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie «K 2025»

DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

EUR: EU-Kommission stellt KI-Strategie vor

HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen

07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3

07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag

12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call

ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag

USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25

13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 10. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3

DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

USA: Blackrock, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

EUR: S&P zu Italien

EUR: Scope zu EU

SONSTIGE TERMINE

GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN:

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L'Oreal, Hauptversammlung

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

CHN: Handelsbilanz 9/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25

07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz

07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DocMorris , Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25

16:00 USA: Lagerbestände 8/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:30 SWE: Volvo, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

SWE: EQT, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi