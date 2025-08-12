DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. August 2025

11.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. August 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

MONTAG, DEN 11. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Inlandstourismus 6/25

08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025

Wer­bung

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten

Wer­bung

10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

11:30 DEU: Regierungs-Pk, Berlin

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 12. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25

20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024

CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 13. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

15:00 DEU: Patrizia, Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25

14:00 POL: Handelsbilanz 6/25

16:30 UsA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 14. August

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Lenovo, Q1-zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (11.30 h Pk)

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call)

07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 15. August

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

CHN: Industrieproduktion 7/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/25

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen) Q2/25

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25

15:15 USA: Industrieproduktion 7/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25

16:00 USA: Lagerbestände 6/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

HINWEIS

ITA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 18. August

TERMINE UNTERNEHMEN

22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 19. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 20. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 21. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 NOR: BIP Q2/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Industrieproduktion 7/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 6/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 7/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 22. August

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi