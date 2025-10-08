WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Oktober 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3

07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz

08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag

09:00 DEU:n Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag

12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call

22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Voestalpine, Kapitalmarkttag

USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

USA: Applied Digital, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25

13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts

+ 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo»

+ 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD)

+ 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung

+ 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder

+ 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes

10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen»

11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online)

11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden?

13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU)

+ 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+ ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner.

17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024

LUX: Treffen der Euro-Gruppe

18.45 h Pk

DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt der finnischen Präsident Alexander Stubb

RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 10. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25

DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3

DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

EUR: S&P zu Italien

EUR: Scope zu EU

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes

+ 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge

+ 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

LUX: Treffen der EU-Finanzminister

GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN:

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L'Oreal, Hauptversammlung

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

CHN: Handelsbilanz 9/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25

07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz

07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

15:30 USA: General Mills, Investor Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerresheimer, Kapitalmarkttag

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DocMorris , Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: EQT, Q3-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

USA: US Bancorp, Q3-Zahlen

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25

16:00 USA: Lagerbestände 8/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen

13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25

18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main

U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

°

