WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 28. August 2025
^
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 15. August
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25
06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/25
08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte
Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach
Wirtschaftszweigen) Q2/25
09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25
12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25
15:15 USA: Industrieproduktion 7/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25
16:00 USA: Lagerbestände 6/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
21:30 USA/RUS: US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen sich in Alaska
HINWEIS
ITA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 18. August
TERMINE UNTERNEHMEN
22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)
USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25
10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25
11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 19. August
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen
22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 20. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
USA: Target, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25
08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25
08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom
+ 11.00 Rundgang von Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 21. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 NOR: BIP Q2/25
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Industrieproduktion 7/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Bauproduktion 6/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Frühindikator 7/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 22. August
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025
08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25
08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 25. August
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 USA: CFNA-Index 7/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 26. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)
09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25
09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen
10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 27. August
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen
09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
03:30 CHN: Industriegewinne 7/24
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß
Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der
NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 28. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen
DEU: Geratherm Q2-Zahlen
DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
USA: Dell, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
09:00 CHE: BIP Q2/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25
SONSTIGE TERMINE
11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi