WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 28. Oktober 2025
^
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3
12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen
12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Rexel, Q3-Umsatz
USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.
Quartal 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
20:00 USA: Fed Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage
09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe
+ 17.40 gemeinsame Pk
10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)
11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland
14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanairs Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.
USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)
SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update
07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz
08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
SWE: EQT, Q3-Zahlen
USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
USA: US Bancorp, Q3-Zahlen
USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: BIP 8/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25
16:00 USA: Lagerbestände 8/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für
angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/
September 2025
09:00 DEU: #TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin
09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel
+ 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat
+ 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz
+ 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz
09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin
Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).
09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag
11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren
USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten
SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 17. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz
08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen
DEU: TKMS (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
15:15 USA: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 20. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz
12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden
17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht
DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard
USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/25
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
16:00 USA: Frühindikator 9/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE
+ 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report
07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz
18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen
USA: Halliburton, Q3-Zahlen
USA: 3M, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25
08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)
DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen
07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen
12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz)
22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop, Q3-Zahlen
NLD: Randstad, Q3-Zahlen
USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
USA: EQT Corp., Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main
U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Pekin
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)
08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz)
12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
FIN: Elisa, Q3-Zahlen
FRA: Accor, Q3-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
ITA: Prada, Q3-Umsatz
NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
USA: Hasbro, Q3-Zahlen
USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: CFNA-Index 9/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 24. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)
USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)
EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 27. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig)
15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h)
USA: Corning, Q3-Zahlen
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Edison International, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf
Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.
DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi