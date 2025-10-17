WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 30. Oktober 2025

^

Wer­bung Wer­bung

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

Wer­bung Wer­bung

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25

Wer­bung Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

17.00 h Pk

UKR/USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus erwartet

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden

17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

+ 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz)

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main

U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Pekin

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz)

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Accor, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 9/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

BEL: EU-Gipfel , Brüssel

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25)

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 9/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25

13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig)

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h)

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf

Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:00 GBR: Aston Martin , Q3-Zahlen

11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:00 USA: Boeing, Q3-Zahlen

12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25

11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25

19:00 USA: Fed, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SIG Group (Investor Day)

NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: Alcoa, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

JPN: BIP Prognose Q4/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25

07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q3/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25

10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25

10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)

13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)

13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M.

Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München

10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

JPN: Japan Mobility Show, Tokio

UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand

Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi