WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 30. September 2025

MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)

DEU: Fielmann, Capital Markets Day

USA: Meta-Hausmesse Connect

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio

09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke

22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen

KOR: Hyundai Motor, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui Buchungsupdate

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25

15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25

13:00 USA: Hypothekenanträge

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25

07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25

14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025

Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).

FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25

09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25

14:30 USA: Private Einkommen 8/25

14:30 USA: Konsumausgaben 8/25

14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal

Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25

03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25

16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

