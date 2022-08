Wolfspeed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aktien in diesem Artikel Wolfspeed 85,40 EUR

Wolfspeed hat am 18.08.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,500 USD. Im Vorjahr waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 746,20 Millionen USD – ein Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wolfspeed 626,70 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,579 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 726,85 Millionen USD taxiert.

