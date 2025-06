Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 5,97 EUR.

Die Aktie notierte um 16:04 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 5,97 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 111.372 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,96 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,53 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

