Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Vormittag stärker

06.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 1,85 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 1,85 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,86 EUR zu. Bei 1,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18.030 Xiaomi-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2023 bei 1,31 EUR. Mit Abgaben von 29,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Xiaomi gewährte am 23.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,19 HKD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,56 Prozent auf 82,15 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,14 Mrd. HKD erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 21.08.2024 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,660 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt? Tech-Investor kritisiert Teslas Full Self-Driving: "Noch lange nicht autonomes Fahren" Tesla hat große Pläne: Neue Fabrik in Thailand soll Handelswettkampf mit China entspannen

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com