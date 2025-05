Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Xiaomi im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 5,84 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 16:03 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 5,84 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,86 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.556 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,70 Prozent. Bei 1,69 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 245,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi veröffentlichte am 18.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,20 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,38 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland

Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus

Xiaomi-Aktie stark, Apple-Aktie erholt: Xiaomi zieht im chinesischen Smartphone-Markt an Apple vorbei