Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 5,99 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,99 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.186 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 118,99 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,54 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips