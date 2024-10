Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,0 Prozent auf 2,69 EUR.

Um 09:15 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,69 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 2,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,70 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.560 Stück gehandelt.

Am 07.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.08.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,21 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,772 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

