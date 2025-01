Aktie im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Mittag zu

17.01.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 4,33 EUR.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,33 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,37 EUR. Bei 4,33 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 15.498 Stück. Am 06.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,43 EUR am 05.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 31,51 Prozent gesteigert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 25.03.2025 gerechnet. Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,818 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co. Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum

