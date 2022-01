Xiaomi Aktie News: Xiaomi mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,03 EUR

Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,06 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,03 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,06 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.060 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2021 erreicht. Bei 1,97 EUR fiel das Papier am 20.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,14 CNY je Aktie aus.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

