Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 4,70 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 4,70 EUR zu. Bei 4,70 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,67 EUR. Bisher wurden heute 62.369 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 4,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 HKD, nach 0,21 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,66 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 76,54 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,817 CNY je Aktie aus.

