MÄRKTE ASIEN/Börsen zu Trumps "Tag der Befreiung" in Wartestellung

DOW JONES--Wenig Bewegung gibt es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien. Akteure warten auf den Auftritt von US-Präsident Donald Trump an dessen selbst erklärtem "Tag der Befreiung", an dem er reziproke Zölle verkünden will - zusätzlich zu bereits in Kraft getretenen bzw. nun in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl und Aluminium bzw. Autos- und Autoteile.

Die Ankündigung ist für 22.00 Uhr MESZ terminiert. Die Frage an den Märkten ist, ob die pauschalen Gegenseitigkeitszölle für alle Handelspartner, pauschale Zölle für bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zölle sein werden.

In Tokio, Seoul, Schanghai, Hongkong und auch in Sydney bewegen sich die Indizes maximal um 0,3 Prozent gegenüber ihren Vortagesschlussständen. Der Nikkei-Index in Tokio liegt 0,1 Prozent im Plus bei 35.650 Punkten.

In Sydney liegt der Index 0,2 Prozent höher. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat die potenziellen Auswirkungen von US-Zöllen auf die Wirtschaft heruntergespielt. Demnach seien die USA kein wichtiger Handelspartner, weniger als 5 Prozent der australischen Warenexporte gingen in die USA. Zugleich bemühe sich sein Land um eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen auf den asiatischen Märkten, wobei er Länder wie Indonesien, Indien und China nannte.

Unter den Einzelwerten geben in Hongkong Xiaomi noch etwas weiter nach um knapp 1 Prozent. Der Kurs war bereits am Vortag unter Druck geraten und hatte rund 5 Prozent eingebüßt. Auslöser war ein tödlicher Unfall eines Xiaomi-Elektroautos in China. In einem Beitrag auf der Social-Media-Website Weibo erklärte Xiaomi, dass sich das SU7-Modell im Modus "Navigation auf Autopilot" befunden und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 Stundenkilomern unterwegs gewesen sei.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.938,80 +0,2% -3,9% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.649,97 +0,1% -10,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.513,63 -0,3% +4,8% 09:00

Schanghai-Comp. 3.356,41 +0,2% -0,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.221,83 +0,1% +15,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.968,85 -0,1% +4,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:14 % YTD

EUR/USD 1,0795 0,0 1,0795 1,0811 +4,5%

EUR/JPY 161,74 0,1 161,53 161,97 -0,4%

EUR/GBP 0,8356 0,0 0,8354 0,8368 +1,3%

GBP/USD 1,2919 -0,0 1,2922 1,2920 +3,1%

USD/JPY 149,82 0,1 149,65 149,82 -4,7%

USD/KRW 1.465,80 -0,4 1.470,96 1.470,85 -0,2%

USD/CNY 7,1791 -0,0 7,1815 7,1837 -0,4%

USD/CNH 7,2776 -0,0 7,2807 7,2778 -0,9%

USD/HKD 7,7809 0,0 7,7809 7,7810 +0,2%

AUD/USD 0,6297 0,3 0,6277 0,6251 +0,9%

NZD/USD 0,5721 0,3 0,5701 0,5670 +1,5%

BTC/USD 84.550,60 -0,8 85.260,50 83.513,80 -11,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,23 71,13 +0,1% +0,10 +1,6%

Brent/ICE 74,49 74,51 -0,0% -0,02 -0,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3119,735 3113,8 +0,2% +5,94 +19,0%

Silber 31,32 31,34 -0,1% -0,02 +12,9%

Platin 914,63 912,05 +0,3% +2,58 +5,3%

Kupfer 5,0645 5,035 +0,6% +0,03 +24,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

April 02, 2025 00:46 ET (04:46 GMT)