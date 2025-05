MÄRKTE EUROPA/Positive Signale in Zollfragen sorgen für Kauflaune

DOW JONES--Neue positive Signale beim Thema Zölle sorgen am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten für Risikobereitschaft und Kauflaune. Der DAX liegt zur Mittagszeit 1,2 Prozent höher bei 23.387 Punkten und nur noch gut 80 Punkte unter seinem Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,4 Prozent auf 5.302 Zähler. Für die Einzelwerte liefert weiter die Berichtssaison Impulse. Der Euro gibt leicht nach zum Dollar, die Anleihekurse geben etwas nach, die Marktzinsen steigen also.

Wer­bung Wer­bung

Für keinen stärkeren Impuls, aber auch kein Störfeuer, sorgt der Ausgang der US-Notenbanksitzung vom Vorabend. Wie erwartet wurden die Leitzinsen bestätigt. Notenbankchef Jerome Powell sagte, die Risiken kämen sowohl von der Inflation als auch vom Arbeitsmarkt, und man habe es mit einer Veränderung der Leitzinsen nicht eilig. An der Markterwartung von drei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf hat sich somit nichts geändert.

Chipwerte gesucht - Infineon trotz gesenktem Ausblick im Plus

Tagesfavoriten sind unter anderen Chipaktien. Der Stoxx-Subindex Technologie liegt mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Spitze bei den Branchen. Die Trump-Administration will offenbar die Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz lockern. Das Handelsministerium wolle eine Vorschrift ersetzen, die bisher Obergrenzen für die Lieferung von Chips in manche Länder festlege, sagte eine Sprecherin. BE Semiconductor gewinnen 5,0 Prozent, ASML 4,9 oder STMicro 3,6 Prozent.

Im DAX schnellen Infineon um 3,7 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen die Prognosen gesenkt hat. Dies mindert laut den Analysten von JP Morgan aber das Risiko für die Aktie. Im Ausblick sei nun die erwartete Belastung durch Zölle berücksichtigt. Ebenfalls im Chipsektor hinken Suss Microtec hinterher mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent. Der Erstquartalsbericht lieferte laut der DZ Bank Licht und Schatten. Investoren dürften insbesondere auf den Auftragseingang schauen, der trotz Vorzieheffekten eher schwach ausgefallen sei.

Wer­bung Wer­bung

Siemens Energy legen nach endgültigen Zahlen um 3,7 Prozent zu. Die Margen des Auftragsbestands hätten sich in allen vier Segmenten verbessert, so die Analysten von JP Morgan. Von guten Zahlen ist auch mit Blick auf Heidelberg Materials zu hören, die Aktie legt um 3,7 Prozent zu. Laut Jefferies ist das operative Ergebnis 6 Prozent besser als erwartet ausgefallen.

Für Rheinmetall geht es um 2,3 Prozent nach oben. Die nun vorgelegten detaillierten Zahlen der einzelnen Sparten implizierten eine Anhebung des Ausblicks, kommentiert RBC, auch wenn der Rüstungskonzern seine Ziele zunächst nur bestätigt hat.

Qiagen verteuern sich 1,5 Prozent zu. Das Diagnostikunternehmen plant die Einführung einer jährlichen Bardividende und eine Verlängerung der Aktienrückkäufe.

Wer­bung Wer­bung

Für Henkel geht es nach dem Quartalsbericht um 1,5 Prozent nach unten. Die Analysten von Morgan Stanley sprechen trotz der Bestätigung des Ausblicks von einem schwachen Start ins Jahr im Consumer-Bereich. Das und die und die erhöhte Unsicherheit in Schlüsselbranchenwerfe werfe die Frage über die Erreichbarkeit der Prognose auf.

Nach Vorlage des Quartalsberichts legen Puma um 8 Prozent zu. Puma habe besser als erwartet abgeschnitten, kommentiert Morgan Stanley. Der Umsatz habe sich auf Vorjahresniveau gehalten, während Puma einen leichten Rückgang in Aussicht gestellt habe.

Gea notieren knapp im Plus. Bei dem Maschinenbauer hat das zweistellige Wachstum des Service-Segments den organischen Umsatzrückgang bei neuen Maschinen mehr als kompensiert, wie die Analysten von JP Morgan sagen. Ebenso jeweils nach Quartalszahlen legt der Kurs von Aurubis um 0,7 Prozent zu, während es für Lanxess um 1,8 und für Ströer sogar über 4 Prozent nach unten geht.

AB Inbev klar besser als erwartet - Moeller Maersk spürt Handelsstreit

Der Kurs von AB Inbev zieht in Brüssel um 3,1 Prozent an. Der Bierbrauer hat in den ersten drei Monaten einen geringer als erwartetet Absatzrückgang verzeichnet und das Nettoergebnis gesteigert. Mit 2,15 Milliarden Dollar übertrifft es die Konsensprognose von 1,66 Milliarden deutlich.

In Kopenhagen verlieren Moeller Maersk 1,5 Prozent. Die Volumen des Container-Reeders sinken wegen des Handelsstreits deutlich, das Unternehmen hat vor einer nachlassenden Nachfrage gewarnt, den Ausblick aber bestätigt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.301,58 +1,4% 71,39 +6,8%

Stoxx-50 4.468,60 +0,7% 32,73 +3,0%

DAX 23.386,60 +1,2% 270,64 +16,1%

MDAX 29.428,18 +0,9% 256,61 +14,0%

TecDAX 3.718,19 +1,0% 38,18 +8,2%

SDAX 16.180,50 +0,3% 46,81 +17,7%

CAC 7.713,98 +1,1% 87,14 +3,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:27 % YTD

EUR/USD 1,1288 -0,2% 1,1314 1,1283 +9,3%

EUR/JPY 163,39 +0,4% 162,68 162,72 -0,2%

EUR/CHF 0,9321 +0,1% 0,9315 0,9328 -0,3%

EUR/GBP 0,8497 -0,2% 0,8510 0,8491 +2,9%

USD/JPY 144,75 +0,7% 143,78 144,21 -8,6%

GBP/USD 1,3285 -0,1% 1,3294 1,3288 +6,2%

USD/CNY 7,2171 +0,1% 7,2115 7,2147 -0,2%

USD/CNH 7,2383 +0,1% 7,2279 7,2359 -1,7%

AUS/USD 0,6419 -0,1% 0,6427 0,6426 +3,9%

Bitcoin/USD 99.874,55 +2,8% 97.142,00 98.865,30 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,06 58 +1,8% 1,06 -18,0%

Brent/ICE 62,04 60,95 +1,8% 1,09 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3343,33 3362,05 -0,6% -18,73 +28,2%

Silber 28,75 28,70 +0,2% 0,05 +2,8%

Platin 871,62 865,21 +0,7% 6,41 -1,2%

Kupfer 4,56 4,62 -1,2% -0,06 +12,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)