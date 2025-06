DAX aktuell

Angesichts der geopolitischen Lage dürften Anleger zum Start in die neue Woche vorerst in Deckung bleiben und den DAX nach unten schicken.

Der DAX tendiert am Montag vorbörslich auf negativem Terrain. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex dabei zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 23.214 Punkten.

DAX-Rekord derzeit kein Thema

Am 5. Juni hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Nahost-Krieg bleibt nach Kriegseintritt der USA im Anlegerfokus

Das bestimmende Thema an den Börsen bleibt auch zum Start in die neue Woche weiterhin die geopolitische Lage. Wie am Wochenende bekannt wurde, haben sich die USA dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten, heißt es.

"Der Ball liegt nun in Teheran", kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Das große Risiko besteht nicht in dem, was passiert ist, sondern darin, was folgen wird."

Nachdem die USA die wichtigsten iranischen Atomanlagen angegriffen hat, schrieb Präsident Donald Trump auf Truth Social: "Nun ist Zeit für Frieden". US-Beamte haben signalisiert, dass der Schlag vom Wochenende ihrer Ansicht nach eine einmalige Intervention war und dass sie nun eine Deeskalation anstreben. Trump hatte zuvor bestätigt, dass das US-Militär massive Angriffe auf die drei wichtigsten Nuklearanlagen des iranischen Regimes, Fordow, Natanz und Isfahan, durchgeführt hätten. Fordow liegt tief unter der Erde und Israel verfügt nicht über die Waffen, solche unterirdischen Anlagen zu zerstören. "Die wichtigsten Nuklearanreicherungsanlagen des Irans wurden vollständig und total zerstört", sagte Trump.

