Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Kurs der Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit Abschlägen

20.10.25 16:09 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 21,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,70 EUR 1,05 EUR 5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 21,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 21,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,22 USD. Bisher wurden heute 64.775 Xpeng-Aktien gehandelt.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 10,42 USD. Mit einem Kursverlust von 50,58 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,079 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

