Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe unverändert

05.03.26 14:36 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 28. Februar 2026 keine Veränderung gezeigt. Im Vergleich zur Vorwoche blieb die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis konstant bei 213.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert auf 213.000 (vorläufig: 212.000) revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 4.750 auf 215.750. In der Woche zum 21. Februar erhielten 1,868 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 46.00 mehr als in der Vorwoche.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

March 05, 2026 08:36 ET (13:36 GMT)