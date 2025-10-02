DAX23.780 +0,2%ESt505.511 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.334 ±0,0%Nas22.542 -0,2%Bitcoin96.266 -1,2%Euro1,1736 +0,1%Öl67,09 -0,8%Gold3.847 +0,4%
Zahl offener US-Stellen stagniert im August

30.09.25 16:11 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im August konstant geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,2 (Juli: 7,2) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren 7,1 Millionen.

Auch bei den freiwilligen Kündigungen und den Entlassungen gab es wenig Bewegung: Die Zahl der freiwilligen Kündigungen verharrte bei 3,1 (3,1) Millionen und die der Entlassungen bei 1,7 (1,7) Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 10:12 ET (14:12 GMT)