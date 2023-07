Santander-Aktie stärker: Santander profitiert von höheren Zinsen

Zahlen vorgelegt

Die spanische Bank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen mehr verdient als erwartet und sieht sich auf dem besten Weg, ihre Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

Im Zeitraum April bis Juni legte der Nettogewinn auf 2,67 Milliarden Euro von 2,35 Milliarden im Vorjahr zu. Die Gesamteinnahmen stiegen auf 14,09 (Vorjahr 12,815) Milliarden Euro. Von Factset befragten Analysten hatten im Mittel einen Nettogewinn von 2,54 Milliarden Euro und Einnahmen von 13,975 Milliarden prognostiziert.

Die Nettozinseinnahmen - die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen und was sie Kunden für Einlagen zahlen - steigerte Santander auf 10,52 (9,55) Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote (Core Tier 1) lag zum Ende des Berichtsquartals bei 12,2 Prozent und entsprach damit der Quote zum 31. März.

Die Aktien der Bank Santander steigen in Madrid zwischenzeitlich um 1,44 Prozent auf 3,59 Euro.

Von Adria Calatayud

MADRID (Dow Jones)