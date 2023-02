NASDAQ-Titel Lucid-Aktie sackt zweistellig ab: Tesla-Konkurrent Lucid macht weniger Verlust - Reservierungen zurückgegangen

Elon Musk ist bekanntermaßen kein Freund von Gewerkschaften, und bislang ist es Arbeitnehmern beim US-Autobauer Tesla auch nicht gelungen, sich in einer solchen zu organisieren. Am Tesla-Standort in Buffalo gab es kürzlich jedoch neue Versuche in diese Richtung - und nur einen Tag nach einer entsprechenden Ankündigung wurden mehrere Mitarbeiter gefeuert.