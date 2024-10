Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 29,38 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 29,38 EUR nach. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 29,20 EUR ein. Bei 29,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 349.118 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,71 Prozent.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,29 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

