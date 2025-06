Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 31,51 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,51 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.648 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 21,38 Prozent niedriger. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,64 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Mrd. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

