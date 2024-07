Zalando Aktie News: Zalando zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 23,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 23,30 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,38 EUR aus. Bei 22,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.155 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,834 EUR je Zalando-Aktie.



