Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Zalando konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 23,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,56 EUR. Bei 22,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 394.685 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 32,19 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,64 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,834 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter