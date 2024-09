Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Zalando-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,69 EUR.

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 11:45 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 22,94 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,53 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 22,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.771 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,84 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,883 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Montagshandel in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach