Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,27 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 20,39 EUR zu. Bei 19,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 951.424 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 87,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 5,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.623,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Zalando am 03.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,268 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

