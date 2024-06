Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,59 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 24,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,26 EUR. Bisher wurden heute 359.192 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Zalando die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Zalando-Aktie.

