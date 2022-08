Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 30,00 EUR

Das Papier von Zalando konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 28,20 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,42 EUR aus. Bei 27,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133.198 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 71,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 34,67 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,47 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,367 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

