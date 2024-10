Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,28 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,28 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 29,44 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,21 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 16.707 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,13 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 2,82 Prozent niedriger. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,29 EUR.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,947 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück