Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,93 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 23,93 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 23,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.715 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 50,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Aktie aus.

