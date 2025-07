Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittwochmittag vor

So bewegt sich Zalando

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 28,06 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 28,06 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 28,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 251.779 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 42,84 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,08 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Zalando dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

