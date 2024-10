Zalando Aktie News: Zalando verteidigt Stellung am Montagnachmittag

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 29,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 29,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 29,34 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,78 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,26 EUR. Zuletzt wechselten 230.235 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 45,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,29 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,947 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell