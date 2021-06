Zalando-Aktie aktuell: Zalando höher

Aktien in diesem Artikel Zalando 98,10 EUR

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,02 EUR zu. Die Zalando-Aktie legte bis auf 98,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236.317 Zalando-Aktien.

Am 16.02.2021 markierte das Papier bei 103,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 57,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 107,29 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 1,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

