Zalando Aktie News: Zalando macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 31,44 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 31,44 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,05 EUR. Bei 32,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 936.771 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,55 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

