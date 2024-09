Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 21,32 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 21,32 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,07 EUR ab. Bei 21,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.176.820 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,69 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,67 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,906 EUR je Aktie belaufen.

