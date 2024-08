Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,83 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,83 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,10 EUR. Mit einem Wert von 22,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 134.544 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,62 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 29,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,891 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen