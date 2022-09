Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Zalando 23,91 EUR

Die Zalando-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,87 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 23,45 EUR. Mit einem Wert von 24,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 316.088 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,84 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 20,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,99 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 04.08.2022 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.623,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Zalando am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,276 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

