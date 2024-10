Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf grünem Terrain

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 30,38 EUR. Bei 29,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 90.146 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,47 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,959 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

