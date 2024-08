Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 22,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 22,83 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 22,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 588.353 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,74 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.08.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,891 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

