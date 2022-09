Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Zalando 21,98 EUR

1,01% Charts

News

Analysen

Das Papier von Zalando legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 22,42 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 22,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 871.368 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 96,06 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 76,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,47 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 04.08.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.623,00 EUR – eine Minderung von 4,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.733,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Am 07.11.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,276 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ocado-Aktie fällt zweistellig: Ocado senkt erneut Ausblick

Delivery Hero-Aktie, Zalando-Aktie & Co. gesucht: Positive Morgan Stanley-Studie treibt Internetwerte an

Zalando-Aktie gibt deutlich ab: Gerüchte um Lazada-Einstieg in den europäischen Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com