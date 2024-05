Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 24,36 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 24,36 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,06 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 882.219 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,813 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

