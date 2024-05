Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 25,00 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 25,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,98 EUR. Bei 25,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.359 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,68 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,20 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,84 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,813 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

