Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 22,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 22,66 EUR. Bei 22,69 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 378.652 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 29,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 29,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,817 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

