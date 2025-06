Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 27,56 EUR ab.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 27,56 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,54 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten 378.894 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 36,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,60 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.05.2025. Zalando hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

