Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,11 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,11 EUR. Bei 28,17 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.598 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,26 EUR ab. Mit Abgaben von 27,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,60 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

