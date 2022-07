Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,98 EUR

5,06% Charts

News

Analysen

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 26,94 EUR zu. Bei 27,10 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 447.706 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,55 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 73,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,94 EUR am 24.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 28,65 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,73 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Zalando die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Rocket Internet-Chef Oliver Samwer - eine Kurzbiografie

Zalando-Aktie: Keine Glücksschreie mehr

ABOUT YOU-Aktie fester: Zuversicht bezüglich der Ziele für das Geschäftsjahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images